الامارات | بطولة «شِتَا حتّا» لكرة القدم تنطلق اليوم بمشاركة 8 فرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة «شِتَا حتّا 2024» لكرة القدم التي ينظمها «حتا للمغامرات» بالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي» في منطقة بحيرة ليم، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة ثمانية فرق مجتمعية من سكان حتّا.

وتأتي بطولة كرة القدم في إطار الأنشطة الرياضية المتنوعة المتضمّنة في مبادرة «شِتَا حتّا» التي تشرف عليها اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وتنفّذها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وذكر بيان صحافي أن البطولة تُقام بنظام الدوري من مجموعتين، حيث يخوض كل فريق ثلاث مباريات ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويتكون كل فريق من أربعة لاعبين داخل الملعب، ويضم الفريق ثلاثة لاعبين وحارس مرمى إضافة إلى لاعبَي احتياط، ويُسمح بوجود لاعب واحد فقط من لاعبي الأندية ضمن كل فريق.

وتتنافس الفرق التي تضمّ أربعة لاعبين فقط في مباريات ممتدة على 20 دقيقة بواقع 10 دقائق لكل شوط، وقد صُمِّمت قوانين البطولة ومفهومها بأسلوب خاص يدفع الفرق إلى التسجيل في الأوقات الحاسمة، حيث يُعدّ التسديد من وراء منتصف الملعب خطأ، ويُمنح الفريق الآخر الاستحواذ على الكرة، كما يُعدّ رفع الكرة مخالفة تستوجب إنذاراً شفهياً، وفي حال التكرار، يُوقف اللاعب لمدة دقيقة ونصف الدقيقة، وفي حال لمس الكرة للشبك الجانبي تحسب الكرة خارج اللعب (آوت)، وعند طرد اللاعب يُستبعد من المباراة، ويُمنح الفريق دقيقتين كفترة إيقاف قبل السماح بدخول لاعب بديل.

وتضع البطولة اللاعبين أمام تحدٍ لعرض أفضل مهاراتهم الكروية على ملعب صغير، وهي ليست مشابهة للبطولات الأخرى لكرة القدم على ملاعب صغيرة، بل تتميّز بقوانينها الخاصة التي تحدث فرقاً كبيراً وتتيح تغيير النتيجة في الثواني الأخيرة من المباريات.