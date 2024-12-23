الامارات | العين يحسم «كلاسيكو أبوظبي» بـ «فوز مفخخ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق العين فوزاً مفخخاً بهدف نظيف على حساب ضيفه الجزيرة في المواجهة التي جمعت بين الطرفين، مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) لكرة القدم. وستزيد هذه النتيجة من إثارة لقاء الإياب الذي سيقام الأسبوع المقبل في أبوظبي.

سجل سفيان رحيمي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ10 من علامة الجزاء، لكن زميله الحارس محمد بوسندة خطف نجومية اللقاء بوقوفه سداً منيعاً أمام سيل من الهجمات المتتالية قبل نهاية اللقاء، وهو ما حرم الضيوف من إدراك التعادل.

بدوره، وضع فريق الوصل قدماً في الدور نصف النهائي بانتصاره الثمين على ضيفه بني ياس بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي أقيم على استاد زعبيل، وانتظر «الإمبراطور» حتى الدقيقة (36) ليفتتح التسجيل بواسطة أداما ديالو الذي استغل الكرة المرتدة من الحارس فهد الظنحاني خلال إبعاده لرأسية تاكاشي أوشينو، وعاد أصحاب الأرض وأضافوا الهدف الثاني في الدقيقة (49) عبر جوناتاس سانتوس مستفيداً من تمريرة رائعة من زميله نيكولاس خيمينيز.

وأضاف الوصل الهدف الثالث بواسطة لاعبه سيونج هيوون في الدقيقة (63) من كرة رأسية، وبينما كانت المباراة في طريقها إلى النهاية، مرر مدافع بني ياس خميس الحمادي كرة بينية لزميله لازار ماركوفيتش وضعته في مواجهة المرمى ليضعها في شباك الحارس خالد السناني مانحاً فريقه هدف تقليص الفارق في الدقيقة (2+90).