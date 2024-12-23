الامارات | الظنحاني: نسعى لتدارك أخطاء مباراة قطر

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شكرا لقرائتكم خبر عن الظنحاني: نسعى لتدارك أخطاء مباراة قطر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، خالد الظنحاني، إن مواجهة «الأبيض» أمام نظيره القطري في انطلاقة بطولة «خليجي 26»، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، مجرد بداية في هذه البطولة، مشيراً إلى أنهم سيسعون إلى تدارك الأخطاء التي صادفتهم في اللقاء.
وقال في تصريحات صحافية: «علينا الاجتهاد أكثر، وتحقيق الفرحة في نهاية المطاف».
وأضاف: «نحن كلاعبين نسعى لتقديم كل ما عندنا في المباراة المقبلة أمام الكويت لإسعاد الجمهور الإماراتي».
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