الامارات | الوحدة يختبر ميلانيتش أمام الشارقة.. وشباب الأهلي يستقبل النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 ديسمبر 2024

يستقبل فريق الوحدة (حامل اللقب) عند الساعة 16:50 عصر اليوم الشارقة على استاد آل نهيان، في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم.

وتُعدّ هذه المباراة الاختبار الأول لمدرب الوحدة، السلوفيني داركو ميلانيتش، الذي أسندت له إدارة «العنابي» مهمة قيادة الفريق حتى نهاية الموسم خلفاً للمُقال النرويجي روني ديلا.

وسيكون ميلانيتش مطالباً بقيادة «العنابي» لانتصار يضع به الفريق قدماً في نصف النهائي، إذ إن الجماهير تعول كثيراً عليه في إحداث تغيير سريع على مستوى النتائج، في المقابل، يمر فريق الشارقة باستقرار على مستوى النتائج كان آخرها الفوز على الوحدة بهدفين من دون رد في الجولة الماضية من بطولة الدوري، لكن «الملك» يدرك أن الأمور ستكون مختلفة في لقاء اليوم، ما يحتم عليه مضاعفة التركيز وأن يكون أكثر حذراً.

وفي مواجهة السهرة التي تنطلق عند الساعة 19:45 مساء على استاد راشد، ستكون المنافسة على أشدها بين شباب الأهلي وضيفه النصر في «ديربي دبي» نظراً إلى الندية الكبيرة التي تشهدها لقاءات الفريقين. وعلى الورق تصب التوقعات في مصلحة أصحاب الأرض نظراً للحالة المعنوية الكبيرة بعد تتويجهم بلقب السوبر على حساب الوصل والانتصار في ديربي الجولة الـ10 من بطولة الدوري أمام المنافس نفسه، إلا أن الواقع قد يكون مختلفاً كون النصر هو الآخر يمر بحالة استقرار على مستوى النتائج في الفترة الماضية بفوزه في آخر ثلاث مباريات على التوالي.

وكان شباب الأهلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على عجمان (2-0) ذهاباً في ثمن النهائي، والتعادل (1-1) إياباً، بينما تعادل النصر سلبياً أمام العروبة ذهاباً وانتصر إياباً بنتيجة (2-1).