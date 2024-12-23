شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتسلح بأقوى دفاع قبل مواجهة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يتسلح النادي المصري بأقوى خط دفاع في بطولة الدوري، حيث لم تهتز شباك الفريق البورسعيدي في البطولة المحلية على مدار 5 جولات خاضها حتى الآن.

ونجح النادي المصري في حصد 11 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى اثنتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري المصرى.



ويستعد المصري لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.



وكان المصري قد تغلب في مشواره بالدوري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم فاز على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً في الجولة الرابعة، ويبحث الفريق البورسعيدي عن حصد بطولة في الموسم الجاري مع انطلاقته المميزة بالدوري.