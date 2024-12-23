شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أخطاء التحكيم فى الجولة الخامسة للدورى وعودة صاحب "أزمة الموسم" والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الخامسة لدوري niIe حالة من الهدوء والاستقرار وتراجع أخطاء التحكيم والحالات الجدلية، بعد ظهور الحكام بشكل جيد وسيطرتهم على مباريات الجولة تحكيميا، مما جعل مسئولي الأندية والأجهزة الفنية تثنى على أداء الحكام.

كما شهدت منافسات الجولة الـ14 من عمر دوري المحترفين عودة الحكم الدولي محمد عادل صاحب أزمة الموسم لإدارة مباراة دجلة ومنتخب السويس، وذلك بعد غيابه عن الظهور داخل المستطيل عقب أزمة التسريبات التي شهدتها مباراة الزمالك والبنك خلال منافسات الجولة الأولى من عمر دوري نيل التي أقيمت في الأول من نوفمبر الماضي.

وكانت اللجنة الحالية برئاسة وجيه احمد قد تولت المهمة في 11 ديسمبر الجاري عقب تولى مجلس هانى ابوريدة مسئولية إدارة الكرة المصرية وقبول استقالة لجنة ياسرعبد الرؤوف الذى تولى رئاسة اللجنة، عقب أزمة التسريبات التى شهدتها مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالجولة الأولى من عمر دوري نايل.

يذكر أن اللجنة الحالية برئاسة وجيه أحمد تولت الإشراف على التحكيم، وأيضا تعيينات الحكام لجميع المسابقات التى يديرها اتحاد الكرة، وبذلت جهدا كبيرا حتى تنجح المباريات، كما أنه حرص على إتاحة الفرصة لأكثر من حكم ومساعد كانوا مستبعدين في الفترة السابقة في الوقت نفسه لا يمانع وجيه ورفاقه من العمل مع الخبير الأجنبي، المزعم تعيينه في الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن هذا التعاون سيعود بالفائدة على التحكيم المصرى.

يذكر أن اللجنة الحالية تضم إلى جانب وجيه كلا من: عزب حجاج وهشام صلاح مصطفى وفهيم عمر وجهاد جريشة.