شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: لا أفتعل الأزمات وأحترم المنظومة بالكامل ودورى حماية اللاعبات والان مع تفاصيل الخبر

أكد شادى محمد نجم الأهلى السابق والمشرف على الكرة النسائية بالنادى، أن ما يتردد عن افتعاله أزمة فى مباراة الفريق السابقة أمام بالم هيلز لم يحدث كما يقال، بل إنه يعمل فى هدوء ويحترم الجميع.

وقال شادى محمد، فى برنامج ملعب اون التى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن هناك ألعابا بها عنف، ودوره حماية اللاعبات، وكذلك حماية الفوز، فالفريق فائز 11-0 لماذا سيلجأ لعمل مشاكل قائلا: "أما أكسب 11 هعمل مشكلة ليه".

وأضاف شادى: نحترم المنظومة بالكامل، ولن ندخل فى جدال أو صراع، فنحن فى أول عام بالكرة النسائية منذ 3 أشهر ونصف وحققنا نجاحا كبيرا.