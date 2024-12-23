شكرا لقرائتكم خبر عن غضب الجمهور وتوتر أفشة وإصابة رضا.. كواليس فوز الأهلى على شباب بلوزداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت كاميرا ”الخليج 365” على رصد عدد من اللقطات المثيرة على هامش مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي فاز فيها الفريق الأحمر بنتيجة 6 / 1.

وتأتى كواليس مباراة الاهلى وشباب بلوزداد الجزائري كالتالي:

_ هجوم الجمهور على اللاعبين قبل بداية اللقاء

شن جمهور الأهلى هجوما على اللاعبين أثناء عملية الإحماء، وذلك عقب خسارتهم أمام باتشوكا المكسيكي وتصريحات بعض اللاعبين عقب اللقاء مما آثار غضبهم الايام الماضية.

_ توتر افشة أثناء أحداث الشوط الاول

ظهرت علامات التوتر على محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق أثناء تواجده على دكة بدلاء الفريق فى الشوط الاول مما جعله واقفا دائما طوال الـ45 دقيقة الأولى.



_ إصابة رضا سليم

غادر المغربى رضا سليم جناح فريق الأهلى فى الدقائق الأخيرة من عمر أحداث الشوط الأول، عقب تعرضه للإصابة على مستوى الركبة ومشاركة الجنوب أفريقى بيرسى تاو بديلا له.



_ رفض لاعبى الاهلى

رفض لاعبو فريق الأهلى الاحتفال مع الجمهور عقب نهاية المباراة، وذلك بسبب الهجوم عليهم قبل انطلاق المباراة والتوجه إلى غرف خلع الملابس.