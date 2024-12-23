شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: كنت أتمنى أن تكون رسائل الجمهور جماعية وهذه نصيحتى للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، على ما حدث من هتافات جمهور الأهلى ضد اللاعبين فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

وقال وليد صلاح، خلال حواره مع محمد المحمودى فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "كان نفسى من الجمهور أن يوجه العتاب أو الرسائل للفريق كله مش أشخاص فقط، وكباتن الأهلى طوال تاريخه مش كتير فمكانتهم لابد أن تحترم، والشناوى تحمل انتقاد الجماهير بكل ثبات انفعالى".



وأضاف أمير الموهوبين: "نصيحتى للاعبين الجمهور لا يعاتب ولا يتخاصم لأنه محب وعاشق للكيان ومش بياخد ولا مليم وكل اللى هو عاوزه أنك تفرحه بس، فكان على اللاعيبة أن تذهب للجمهور بعد المباراة لإسدال الستار على القصة، ولكن اللاعبين لم تخطئ ولم ترد على الجماهير".



وتابع: "عتاب الجماهير يدل على حبهم الكبير للاعبين، فالموضوع يعدى بين الأب والأبن، والجمهور دائما ينتقد على التقصير وليس من الخسارة، اعمل اللى عليك والجمهور هيقدر ده حتى لو خسرت".