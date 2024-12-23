شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتلقى خطابا بانضمام 6 لاعبين لمنتخب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادي الإسماعيلي فاكسًا رسميًا لإخطاره بانضمام سداسي فريق الشباب مواليد 2009 لصفوف منتخب الناشئين لتلك الفئة العمرية، وهم: حسن عاطف ومهند مجدي وعمر محمد عبد المقصود ومحمد سامح ومؤمن محمود وحسن عبد الواحد.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الناشئين معسكر مفتوح خلال الفترة من 24 ديسمبر الجاري وحتى 30 من ذات الشهر، على ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي انضمام هؤلاء اللاعبين للمعسكر بعد تألقهم بشكل لافت للنظر ضمن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.