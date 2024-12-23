شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء لـ"الخليج 365": فسخت تعاقدى مع السويحلى الليبى بسبب تأخر بدء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود علاء مدافع السويحلي الليبي والزمالك السابق، أنه قام بفسخ تعاقده مع نادي السويحلي؛ بسبب تأخر انطلاق مسابقة الدوري في ليبيا.

وقال محمود علاء، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه يمتلك في الوقت الحالي 3 عروض من أندية بالدوري المصري وخارج مصر، موضحاً أنه يقوم بالمفاضلة بينها حالياً لحسم وجهته في انتقالات يناير المقبل.

وفسخ محمود علاء مدافع الزمالك السابق والسويحلى الليبى الحالي تعاقده مع فريقه بعد مرور جولتين فقط من الدورى؛ بسبب اختلاف فى وجهات النظر بين اللاعب ومديره الفني فتحى جبال.

ولم يشارك اللاعب في المباراتين الماضيتين بالدورى الليبى، وهو ما دفعه لفسخ التعاقد خلال الأيام الحالية على أمل العودة لمصر والتعاقد مع أحد الأندية خلال الميركاتو الشتوى المقبل المقرر له في الأول من يناير 2025.

كان محمود علاء قد انتقل لنادي السويحلى الليبى بداية الموسم الحالي بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك الصيف الماضى لمدة موسم واحد قابل للتجديد حال موافقة الطرفين.