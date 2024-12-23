شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: الشناوى غير مسئول عن هدف بلوزداد وعلى الجمهور التعامل بهدوء والان مع تفاصيل الخبر

أكد عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والمنتخب السابق، أن محمد الشناوى حارس الأهلى هو حارس منتخب مصر الأول، ومن أفضل الحراس على الساحة، لذلك على الجماهير مساندته.

وقال الحضرى، فى برنامج ملعب أون، إن الشناوى غير مسئول عن الهدف أمام شباب بلوزداد الجزائري، حيث صادفه سوء توفيق، مشيرا إلى أن جمهور الأهلى اعتاد على الفوز، ولكن يجب عليهم التعامل مع اللاعبين بهدوء.

وعن أفضل الحراس فى الدورى حاليا فقال: محمد الشناوى، محمد عواد، مصطفى شوبير، بالإضافة إلى محمود جاد الذى يقدم مستوى مميزا مع فريق المصرى البورسعيدي.

وتطرق الحضرى إلى الفيديو المتداول له مع أحد الأشخاص وهو غاضب ويتحدث بصوت مرتفع، فقال: هذا الشخص اعتاد الإساءة للكرة المصرية ويحاول الإساءة لمنتخب مصر، لذلك تحدثت معه بقسوة.