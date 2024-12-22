شكرا لقرائتكم خبر عن على حسين مهاجم دجلة يسجل أول هاتريك فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل على حسين مهاجم وادى دجلة أول هاتريك بدورى المحترفين اليوم، عندما قاد فريقه للفوز على منتخب السويس بثلاثية دون مقابل، في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

ويحتل على حسين صدارة هدافى دورى المحترفين بعد ثلاثية اليوم برصيد 7 أهداف، بعدما اعتلى الصدارة على حساب الليبيرى أوجستن أوتو مهاجم الترسانة الذى فشل اليوم فى إحراز أية أهداف للشواكيش.

وأسفرت مباريات الجولة الرابعة عشرة لدورى المحترفين التي أقيمت اليوم عن فوز كبير لكهرباء الإسماعيلية على سبورتنج بخماسية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ويرتقى للمركز الرابع منفردا، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

كما استعاد وادى دجلة نغمة الانتصارات على حساب السويس بثلاثية دون مقابل ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 14 نقطة، كما نجح الداخلية في الفوز خارج ملعبه على الترسانة بهدف دون مقابل رافعا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادى عشر بينما توقف رصيد الشواكيش عند 23 نقطة في المركز الخامس.

في الوقت نفسه فاز لافيينا على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل بروكسى على ملعبه أمام القناة بهدف لمثله.