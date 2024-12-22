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جروس يستقر على بديل دونجا فى الزمالك أمام الطلائع

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 22 ديسمبر 2024 09:48 م

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على بديل نبيل عماد دونجا لاعب الفريق، والذى يغيب عن الأبيض فى مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش، لتراكم الإنذارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش بعد غد الثلاثاء، فى إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز دورى Nile.

واستقر جروس على الاستعانة بمحمد شحاتة بديلا لدونجا خلال المباراة التى تقام باستاد جهاز .

وعقد جروس جلسة مع لاعبى الفريق أكد خلالها ضرورة التركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، وأوضح أن الجماهير تنتظر من اللاعبين العودة لمسيرة الانتصارات في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

وأضاف المدير الفني أنه يثق فى قدرات اللاعبين على حصد الثلاث نقاط في لقاء طلائع الجيش، على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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