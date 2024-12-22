شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات محمد دبش قبل مواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

استعاد النادي المصري خدمات محمد دبش لاعب الفريق، والذي أنهى برنامجه التأهيلي عقب تعافيه من إصابة الالتواء في الكاحل التي تعرض لها مؤخراً، وحرمته من المشاركة مع المصري في الفترة الماضية.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، صفحة مواجهة حرس الحدود والتي انتهت بتعادل الفريقين سلبياً في الجولة الخامسة من الدوري، استعداداً لمواجهة الأهلي في الجولة السادسة من البطولة المحلية.

ونجح النادي المصري في حصد 11 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري.

وكان المصري قد تغلب في مشواره بالدوري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم فاز على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً في الجولة الرابعة، ويبحث الفريق البورسعيدي عن حصد بطولة في الموسم الجاري مع انطلاقته المميزة بالدوري.