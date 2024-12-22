كولر: هجوم جمهور الأهلى على اللاعبين صعّب علينا مباراة بلوزداد فى الشوط الأول

يرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري والتي فاز فيها فريقه بنتيجة 6 / 1، كانت صعبة على الأهلي في البداية، خاصة أن الجمهور لم يساند الفريق في بداية اللقاء، وهو ما اعتبره شيئا محزنا بالنسبة لنا، لأن كرة القدم قد تجعلك تخسر أو تكون غير موفق في النتيجة خلال أي مباراة.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بلوزداد: "هجوم الجمهور، أثر على معنويات اللاعبين في بداية اللقاء، وشباب بلوزداد تقدم بهدف، ولم نلعب الشوط الأول بشكل جيد، ولكن نجحنا في تسجيل الهدف قبل الاستراحة بين الشوطين".

وأضاف المدير الفني للأهلي، أن المطلوب أن يتفهم الجميع وجهات نظر اللاعبين والجمهور، جمهورنا عظيم ونتفهم غضبهم في بعض الأوقات، كنا نتوقع أن نحظى بالتعامل بشكل أفضل مع مواجهة هامة مثل هذه، ولا يوجد لاعب يخطئ عن قصد، وجميعًا نخطئ في عملنا بشكل غير مقصود، اللاعبون بشر، ومن الوارد أن يكون هناك عدم توفيق وقد يحدث خسارة، ولا يوجد فريق في العالم يخسر بشكل مستمر".

وتابع: "أعمل مع الأهلي منذ عامين، وقدمنا نتائج رائعة، والجماهير يريدون المكسب ونحن مثلهم تمامًا، وطالبت اللاعبين في استراحة الشوطين، بالظهور بالمستوى الحقيقي، ومعدن البطل يظهر في الوقت الصعب، وبالفعل قدموا مستوى رائعا، والجمهور ساعدنا في الشوط الثاني، وسعيد بتحقيق المكسب".

وأضاف: "نحتاج لجماهيرنا دائما وفخورون بهم، ولا بد أن يكون هناك احترام متبادل بين جميع الأطراف، لما تسب لاعبا قبل المباراة مباشرة في لقاء صعب بالنسبة لنا جميعًا.. يكون الأمر صعبا أن يمر، ولكن علينا أن ننهى ذلك الأمر وننظر للأمام".