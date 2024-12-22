شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يسجل الـ"هاتريك" الثانى فى مسيرته مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى، فى تسجيل هاتريك أمام شباب بلوزداد الجزائرى، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الهاتريك الثانى

وسجل وسام أبو على أهدافه فى الدقائق 45+3، 51، 84، ليصل لأول هاتريك له فى دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى، والهاتريك الثانى له بقميص الأهلى، حيث جاء الأول فى شباك المقاولون العرب ببطولة الدورى فى 4 أغسطس 2024.

نجح فريق الأهلي في تحقيق فوز كبير على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هذا الفوز الكبير للأهلي بمثابة اعتذار من لاعبي المارد الأحمر إلى الجماهير التي حملت رسائل غاضبة ضد اللاعبين قبل انطلاق مباراة شباب بلوزداد، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، أبرزها الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي 5-6 بركلات الترجيح فى كأس الإنتركونتيننتال، وحرمان الفريق من التأهل إلى المباراة النهائية أمام العملاق ريال مدريد الإسباني.

وسجل أهداف النادي الأهلي وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من: حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

نجح الأهلى فى اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد أورلاندو بيراتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.