شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر فى الصدارة بجدارة.. ترتيب مجموعة الأهلى بعد سداسية شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 08:07 م

فاز فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من: حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

ففي الدقيقة 22 ومن انطلاقة سريعة عن طريق عبد الرحمن مزياني على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أيمن محيوس بتسديدة مباشرة سكنت شباك الاهلى ليتقدم شباب بلوزداد بالهدف الأول.

ففى الدقيقة 49 ومن هجمة من لاعبي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها حسين الشحات بتمريرة بينية لم يتمكن مدافعي شباب بلوزداد من ابعادها بشكل جيد لتجد متابعة سريعة من وسام أبو علي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى ليسجل هدف التعادل للأهلى.

وفى الدقيقة 53 ومن تنفيذ رائع للركلة الحرة المباشرة عن طريق وسام أبو علي بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى ليسجل الهدف الثانى للأهلى. وفى الدقيقة 57 ومن خطأ فادح من مدافعي شباب بلوزداد في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغلها عمرو السولية ونجح في استخلاص الكرة وتمريرها لوسام أبو علي الذي سدد مباشرة تجاه المرمى تصدى لها الحارس بصعوبة شديدة لترتد وتجد متابعة من حسين الشحات بتسديدة سكنت الشباك ليسجل الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-1. وفى الدقيقة 84 ومن خطأ جديد من مدافعي شباب بلوزداد في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغله لاعبي الأهلي ونجحوا في استخلاص الكرة ثم سدد وسام أبو علي كرة أرضية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة 4-1 ويسجل وسام هدف الهاتريك. وفى الدقيقة 86 ومن هجمة منظمة من لاعبي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية على حدود منطقة الجزاء أنهاها بيرسي تاو بتسديدة أرضية رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة 5-1 وفى الدقيقة 94 ومن هجمة مرتدة سريعة للأهلي بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها إمام عاشور بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى لتنتهى المباراة بفوز المارد الاحمر 6-1.

ترتيب مجموعة الاهلى بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري

نجح الاهلى فى اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بيراتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

1_ الاهلى 7 نقاط

2_ أورلاندو بيراتس 5 نقاط

3_ شباب بلوزداد 3 نقاط

4_ ستاد أبيدجان الايفواري نقطة واحدة.