موعد مباراة الأهلى القادمة أمام المصرى البورسعيدى فى دورى nile والقناة الناقلة

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حقق فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزاً ساحقاً على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من: حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام المصري البورسعيدى في دوري nile



يواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وشهد آخر ظهور للأهلى في بطولة الدوري المصري تعادل سلبى مع البنك الأهلى، بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة في الجولة الخامسة لتقام في يناير بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل الجزائر.



ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى.



وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.





القناة الناقلة لمباراة الاهلى والمصري فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في الجولة السادسة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.