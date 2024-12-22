شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم شباب بلوزداد الجزائري 6 -1 ويعتلي صدارة مجموعته بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الأهلي الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، بينما جاء أورلاندو بايرتس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

جاءت بداية المباراة متوسطة، وسط محاولات من الأهلي للسيطرة على رتم المباراة والتحكم في إيقاع اللعب، وهدد حسين الشحات مرمى بلوزداد في الدقيقة 8 ولكن حولها حارس المرمى إلى ركنية.

ونشط فريق شباب بلوزداد بعد أول ربع ساعة وهدد مرمى الأهلي، حتى تمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 من هجمة منظمة شنها مزيان من الجبهة اليسرى وسدد منها أيمن محيوس هدف التقدم، ولم يتمكن من تحقيق ردة فعل قوية بعد استقبال هدف مباغت، وغاب التركيز عن لاعبيه.

وهدد وسام أبو علي مرمى شباب بلوزداد بتسديدة في الدقيقة 36 من متابعته لرأسية عمرو السولية ولكن وصلت سهلة إلى يد مصطفى زغبة حارس مرمى بلوزداد، وهدد الشحات مرمى بلوزداد بتصويبة في الدقيقة 39 ولكن أعلى العارضة، وأجرى الأهلي تبديلا اضطراريا بنزول بيرسي تاو بدلا من رضا سليم في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

وصوب مروان عطية تصويبة قوية في الدقيقة 45 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بلوزداد، ونجح وسام أبو علي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق وسام أبو علي من هجمة منظمة، وانتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وأجرى الأهلي تغييرا ثانيا في بداية الشوط الثاني بنزول إمام عاشور بدلا من خالد عبد الفتاح، وانتقل أكرم توفيق للعب في الجبهة اليمنى ولعب إمام في الوسط بجوار السولية ومروان.

وسجل وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 52 من عمر المباراة من ركلة حرة مباشرة نتيجة عرقلة إمام عاشور من على حدود منطقة جزاء الفريق الجزائري، ونجح حسين الشحات في تعزيز تقدم الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 56 بعد متابعته لهجمة من الجبهة اليمنى وسددها بين أقدام حارس مرمى بلوزداد.

وهدد حسين الشحات تهديد مرمى شباب بلوزداد بتصويبة مزدوجة في الدقيقة 59 ولكنها أنقذها حارس بلوزداد، وأجرى شباب بلوزداد تغييرا في الدقيقة 64 بنزول محمد إسلام بلخير بدلا من عبد الرؤوف بن غيث، لتعزيز الخط الأمامي للضيوف.

توقف اللعب في الدقيقة 67 لعلاج إمام عاشور الي تعرض للإصابة وتم نقله إلى خارج الملعب لتلقي العلاج قبل أن يعود لاستكمال اللقاء، وأجرى بلوزداد تغييرين جديدين في الدقيقة 70 بنزول محمد عزي ويوسف أمين العوافي بدلا من حسين بن عيادة وخانيسا مايو.

وسدد إمام عاشور مرمى بلوزداد بتصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 73 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى مصطفى زغبة، وأنقذ الشناوي مرمى الأهلي من استقبال هدف ثاني في الدقيقة 76 بعدما حول تصويبة لاعب بلوزداد بعيدا عن مرماه.

وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 80 بنزول كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا بدلا من حسين الشحات وعمرو السولية، وسدد إمام عاشور تصويبة في الدقيقة 81 ولكن أنقذها حارس مرمى الفريق الجزائري، فيما صوب مروان عطية تصويبة في الدقيقة 83 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لبلوزداد.

وأضاف وسام أبو علي الهدف الرابع للأهلي والثالث له "هاتريك" في الدقيقة 84 من عمر المباراة، فيما سجل بيرسي تاو الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 86 من صناعة كريم الدبيس، وأحرز إمام عاشور الهدف السادس للأهلي بطريقة بارعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد اختراق دفاع بلوزداد وتصويب الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى زغبة، واستمرت النتيجة بفوز الأهلي بسداسية حتى نهاية المباراة.

وضم تشكيل الأهلي كلا من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله في الدفاع، عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية في الوسط، رضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

بينما جاء تشكيل شباب بلوزداد كالتالي، مصطفى زغبة في حراسة المرمى، حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد في الدفاع، عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي في الوسط، أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان في الهجوم.



ابو على



فرحه امام عاشور بالهدف



فرحه حسين الشحات بالهدف



كهربا وامام عاشور



نتيجه المباراه



وسام