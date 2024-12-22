شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يضيف الهدف السادس للأهلى فى شباك بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

أضاف إمام عاشور لاعب النادى الاهلى الهدف السادس لفريقه فى شباك بلوزداد الجزائري بالدقيقة 93 من عمر الشوط الثانى في المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ففي الدقيقة 22 ومن انطلاقة سريعة عن طريق عبد الرحمن مزياني على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أيمن محيوس بتسديدة مباشرة سكنت شباك الاهلى ليتقدم شباب بلوزداد بالهدف الأول.

ففى الدقيقة 49 ومن هجمة من لاعبي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها حسين الشحات بتمريرة بينية لم يتمكن مدافعي شباب بلوزداد من ابعادها بشكل جيد لتجد متابعة سريعة من وسام أبو علي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى ليسجل هدف التعادل للأهلى.