شكرا لقرائتكم خبر عن نزول كهربا وخروج وسام أبو علي من مباراة الأهلى وشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

أجرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، التغيير الخامس والأخير بخروج وسام أبو على ونزول محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 87 من عمر الشوط الثانى في المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ففي الدقيقة 22 ومن انطلاقة سريعة عن طريق عبد الرحمن مزياني على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أيمن محيوس بتسديدة مباشرة سكنت شباك الاهلى ليتقدم شباب بلوزداد بالهدف الأول.

ففى الدقيقة 49 ومن هجمة من لاعبي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها حسين الشحات بتمريرة بينية لم يتمكن مدافعي شباب بلوزداد من ابعادها بشكل جيد لتجد متابعة سريعة من وسام أبو علي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى ليسجل هدف التعادل للأهلى.

وفى الدقيقة 53 ومن تنفيذ رائع للركلة الحرة المباشرة عن طريق وسام أبو علي بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى ليسجل الهدف الثانى للأهلى. وفى الدقيقة 57 ومن خطأ فادح من مدافعي شباب بلوزداد في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغلها عمرو السولية ونجح في استخلاص الكرة وتمريرها لوسام أبو علي الذي سدد مباشرة تجاه المرمى تصدى لها الحارس بصعوبة شديدة لترتد وتجد متابعة من حسين الشحات بتسديدة سكنت الشباك ليسجل الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-1. وفى الدقيقة 84 ومن خطأ جديد من مدافعي شباب بلوزداد في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغله لاعبي الأهلي ونجحوا في استخلاص الكرة ثم سدد وسام أبو علي كرة أرضية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة 4-1 ويسجل وسام هدف الهاتريك. وفى الدقيقة 86 ومن هجمة منظمة من لاعبي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية على حدود منطقة الجزاء أنهاها بيرسي تاو بتسديدة أرضية رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.



ابو على



امام عاشور (1)



امام عاشور (2)



فرحه امام عاشور بالهدف



فرحه حسين الشحات بالهدف



كهربا وامام عاشور



نتيجه المباراه