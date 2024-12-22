شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يضيف الهدف الرابع وبيرسى تاو يسجل الخامس للأهلي أمام بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

أضاف وسام أبو على مهاجم الأهلى الهدف الثالث له والرابع لفريقه فى شباك شباب بلوزداد الجزائري بالدقيقة 84، بينما أضاف الجنوب أفريقى بيرسى تاو الهدف الخامس فى الدقيقة 86 من عمر الشوط الثانى في المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ففي الدقيقة 22 ومن انطلاقة سريعة عن طريق عبد الرحمن مزياني على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أيمن محيوس بتسديدة مباشرة سكنت شباك الاهلى ليتقدم شباب بلوزداد بالهدف الأول.

ففى الدقيقة 49 ومن هجمة من لاعبي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها حسين الشحات بتمريرة بينية لم يتمكن مدافعي شباب بلوزداد من ابعادها بشكل جيد لتجد متابعة سريعة من وسام أبو علي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى ليسجل هدف التعادل للأهلى.