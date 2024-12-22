شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يواصل الغياب عن الإسماعيلى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 07:33 م

يواصل أحمد عادل عبد المنعم ، حارس مرمى نادى الإسماعيلى ، الغياب عن فريقه أمام حرس الحدود فى المبارة التى تجمع الفريقين باستاد الإسماعيلية، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة من دورى nile.

ويعانى أحمد عادل عبد المنعم من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، أبعدته عن الإسماعيلى أمام بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما فى الأسبوع الخامس وانتهت بالتعادل الإيجابى 1 /1.

ويحتاج أحمد عادل عبد المنعم لأسبوعين من أجل العودة مجددا للمباريات، ويواصل حاليا برنامجه التأهلى للتعافى من هذه الإصابة، للدخول فى التدريبات الجماعية للدراويش.

وشارك كمال السيد أساسيا فى مباراة بيراميدز الماضية، وقدم مستوى مميزا مما طمأن الجهاز الفنى الذى ينوى الاستمرار فى الدفع به خلال مباراة حرس الحدود المقبلة.

ويخوض الإسماعيلى مباراتين فيما تبقى من شهر ديسمبر الجارى، يبدأها مع حرس الحدود الأربعاء 25 ديسمبر، ويختتم مبارياته في هذا الشهر بمواجهة مودرن سبورت الثلاثاء 31 ديسمبر.