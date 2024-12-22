شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على شباب بلوزداد الجزائري 3 - 1 بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم الأهلي على شباب بلوزداد الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت بداية المباراة متوسطة، وسط محاولات من الأهلي للسيطرة على رتم المباراة والتحكم في إيقاع اللعب، وهدد حسين الشحات مرمى بلوزداد في الدقيقة 8 ولكن حولها حارس المرمى إلى ركنية.

ونشط فريق شباب بلوزداد بعد أول ربع ساعة وهدد مرمى الأهلي، حتى تمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 من هجمة منظمة شنها مزيان من الجبهة اليسرى وسدد منها أيمن محيوس هدف التقدم، ولم يتمكن من تحقيق ردة فعل قوية بعد استقبال هدف مباغت، وغاب التركيز عن لاعبيه.

وهدد وسام أبو علي مرمى شباب بلوزداد بتسديدة في الدقيقة 36 من متابعته لرأسية عمرو السولية ولكن وصلت سهلة إلى يد مصطفى زغبة حارس مرمى بلوزداد، وهدد الشحات مرمى بلوزداد بتصويبة في الدقيقة 39 ولكن أعلى العارضة، وأجرى الأهلي تبديلا اضطراريا بنزول بيرسي تاو بدلا من رضا سليم في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

وصوب مروان عطية تصويبة قوية في الدقيقة 45 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بلوزداد، ونجح وسام أبو علي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق وسام أبو علي من هجمة منظمة، وانتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وأجرى الأهلي تغييرا ثانيا في بداية الشوط الثاني بنزول إمام عاشور بدلا من خالد عبد الفتاح، وانتقل أكرم توفيق للعب في الجبهة اليمنى ولعب إمام في الوسط بجوار السولية ومروان.

وسجل وسام أبو علي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 52 من عمر المباراة من ركلة حرة مباشرة نتيجة عرقلة إمام عاشور من على حدود منطقة جزاء الفريق الجزائري، ونجح حسين الشحات في تعزيز تقدم الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 56 بعد متابعته لهجمة من الجبهة اليمنى وسددها بين أقدام حارس مرمى بلوزداد.

وهدد حسين الشحات تهديد مرمى شباب بلوزداد بتصويبة مزدوجة في الدقيقة 59 ولكنها أنقذها حارس بلوزداد.

وضم تشكيل الأهلي كلا من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله في الدفاع، عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية في الوسط، رضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

بينما جاء تشكيل شباب بلوزداد كالتالي، مصطفى زغبة في حراسة المرمى، حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد في الدفاع، عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي في الوسط، أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان في الهجوم.