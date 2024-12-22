شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يضيف الهدف الثالث للأهلي فى مرمى بلوزداد الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

نجح حسين الشحات لاعب النادى الأهلى فى إضافة الهدف الثالث لفريقه فى مرمى فريق شباب بلوزداد الجزائرى، لتصبح النتيجة 3-1 مع مرور الدقيقة 56 من عمر الشوط الثانى في المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ففى الدقيقة 49 ومن هجمة من لاعبي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها حسين الشحات بتمريرة بينية لم يتمكن مدافعي شباب بلوزداد من ابعادها بشكل جيد لتجد متابعة سريعة من وسام أبو علي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى ليسجل هدف التعادل للأهلى.

وفى الدقيقة 53 ومن تنفيذ رائع للركلة الحرة المباشرة عن طريق وسام أبو علي بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى ليسجل الهدف الثانى للأهلى. وفى الدقيقة 57 ومن خطأ فادح من مدافعي شباب بلوزداد في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغلها عمرو السولية ونجح في استخلاص الكرة وتمريرها لوسام أبو علي الذي سدد مباشرة تجاه المرمى تصدى لها الحارس بصعوبة شديدة لترتد وتجد متابعة من حسين الشحات بتسديدة سكنت الشباك ليسجل الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-1.

ويخوض الاهلى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات

خط الهجوم: وسام أبو علي.

يجلس على مقاعد بدلاء الأهلى فى مباراة شباب بلوزداد الجزائري، بعد قليل، كل من "مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وإحمد نبيل كوكا".

قبل مباراة اليوم، يتصدر أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات، يليه الأهلي برصيد أربع نقاط من مباراتين، ثم شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

خلال تاريخهما في بطولات الأندية الأفريقية، التقى الفريقان في مواجهتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا، الأولى عام 2001 في دوري المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وكرر فوزه في الجزائر بنفس النتيجة 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد، المواجهة الثانية الموسم الماضي 2023-2024، وكانت أيضاً في دوري المجموعات، وتعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بدون أهداف.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية الجزائرية في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، لعب الأهلي 26 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد وإتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز في إحدى عشرة مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 32 هدفاً واستقبلت شباكه عشرين هدفاً.