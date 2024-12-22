شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يدعم زملاءه فى مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر محمد هانى ظهير أيمن الأهلى مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائرى المقامة حاليا باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات من دورى رابطة الأبطال الأفريقي.

وتشير النتيجة حاليا بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين بعدما تقدم شباب بلوزداد في الدقيقة 22 وتعادل الأهلى في اللحظات الأخيرة عن طريق وسام أبو على.

وضم تشكيل الأهلي كلا من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله في الدفاع، عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية في الوسط، رضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

بينما جاء تشكيل شباب بلوزداد كالتالي، مصطفى زغبة في حراسة المرمى، حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد في الدفاع، عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي في الوسط، أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان في الهجوم.