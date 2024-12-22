شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. شباب بلوزداد الجزائري يتقدم على الأهلي بهدف "محيوس" والان مع تفاصيل الخبر

مرت أول 30 دقيقة من مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بتقدم الضيوف بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت بداية المباراة متوسطة، وسط محاولات من الأهلي للسيطرة على رتم المباراة والتحكم في إيقاع اللعب، وهدد حسين الشحات مرمى بلوزداد في الدقيقة 8 ولكن حولها حارس المرمى إلى ركنية>

ونشط فريق شباب بلوزداد بعد أول ربع ساعة وهدد مرمى الأهلي، حتى تمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 من هجمة منظمة شنها مزيان من الجبهة اليسرى وسدد منها أيمن محيوس هدف التقدم، ولم يتمكن من تحقيق ردة فعل قوية بعد استقبال هدف مباغت، وغاب التركيز عن لاعبيه.

وضم تشكيل الأهلي كلا من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله في الدفاع، عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية في الوسط، رضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

بينما جاء تشكيل شباب بلوزداد كالتالي، مصطفى زغبة في حراسة المرمى، حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد في الدفاع، عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي في الوسط، أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان في الهجوم.