شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري فى أول 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت بداية المباراة متوسطة، وسط محاولات من الأهلي للسيطرة على رتم المباراة والتحكم في إيقاع اللعب، وهدد حسين الشحات مرمى بلوزداد في الدقيقة 8 ولكن حولها حارس المرمى إلى ركنية.

وضم تشكيل الأهلي كلا من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله في الدفاع، عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية في الوسط، رضا سليم وحسين الشحات ووسام أبو علي في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

بينما جاء تشكيل شباب بلوزداد كالتالي، مصطفى زغبة في حراسة المرمى، حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد في الدفاع، عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي في الوسط، أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن محيوس في الهجوم.