شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا لمناقشة العديد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعًا بعد قليل لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالقلعة البيضاء، وعلى رأسها ملف كرة القدم بعد التعاقد مع السويسرى كريستيان جروس لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز.

ويناقش مجلس إدارة الزمالك، فى اجتماعه، ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو، وكذلك باقى اللاعبين الذين ينتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى مثل حمزة المثلوثى ومحمود الونش وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وسيف الدين الجزيرى.

واقترب مسئولو الزمالك من حسم ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو، خاصة فى ظل رغبة الطرفين فى تجديد تعاقد اللاعب الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وبدأ منذ فترة مسئولو الزمالك تجميع مقدم تعاقد زيزو، قبل عقد جلسة الحسم العقد الجديد، وكشف مصدر مطلع لـ"الخليج 365" أن الأقرب حتى الوقت الحالى هو إبرام العقد الجديد للاعب بنفس قيمة العقد القديم، وهو ما يقارب 25 مليون جنيه، على أن يتم ترضيته بعيدًا عن العقد.

وأضاف المصدر، أن هناك بعض رجال الأعمال ومحبى نادى الزمالك قرروا التدخل لإنهاء هذا الملف، وتعويض زيزو عن العروض الخارجية التى تلقاها مؤخرًا وفضل اللاعب الاستمرار مع فريقه والتضحية بالكثير من الملايين.

وأوضح المصدر تصريحاته أن رجال الأعمال ومحبى الزمالك سيتدخلون لترضية زيزو، بعيدًا عن قيمة العقد الذى سيتم توقيعه، إلا أن زيزو طلب من إدارة الزمالك أن يكون النادى هو الوحيد المسئول عن سداد مستحقاته.