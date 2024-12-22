شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسماعيلية يهزم سبورتنج بخماسية ودجلة يفوز على السويس بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الرابعة عشرة لدورى المحترفين التي أقيمت اليوم عن فوز كبير لكهرباء الإسماعيلية على سبورتنج بخماسية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ويرتقى للمركز الرابع منفردا، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

كما استعاد وادى دجلة نغمة الانتصارات على حساب السويس بثلاثية دون مقابل ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 14 نقطة، كما نجح الداخلية في الفوز خارج ملعبه على الترسانة بهدف دون مقابل رافعا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادى عشر بينما توقف رصيد الشواكيش عند 23 نقطة في المركز الخامس.



في الوقت نفسه فاز لافيينا على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف ، بينما تعادل بروكسى على ملعبه أمام القناة بهدف لمثله.