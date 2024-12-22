شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسابق الزمن لحسم ملف منتخبات النسائية بعد تحديد موعد كأس أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الكرة اجتماعًا مهمًا الأربعاء المقبل؛ لمناقشة ملف منتخبات الكرة النسائية، وذلك بعد الإعلان عن موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية "المغرب 2025"، التي ستقام فى الفترة من الأحد 21 ديسمبر 2025 وحتى الأحد 23 نوفمبر 2025.

ويتضمن الاجتماع مناقشة مواعيد المعسكرات المقبلة لمنتخبات السيدات، لضمان أفضل تحضير للبطولة، وكذلك مستقبل الأجهزة الفنية لمنتخبي السيدات (الأول والشابات)، بما يضمن تقديم مستويات تنافسية تعكس تطور الكرة النسائية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية الاتحاد لتطوير الكرة النسائية، خاصة بعد الزخم الذي تشهده اللعبة في القارة الأفريقية.

وسيحدد الاتحاد خلال الاجتماع الخطوات المقبلة التي تضمن أفضل استعداد للمنتخبات الوطنية لتحقيق نتائج مشرفة في البطولة المقبلة.