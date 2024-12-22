شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة شباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على تفقد الملعب ومتابعة كل الترتيبات الخاصة بالمباراة قبل انطلاق عمليات الإحماء.

ويرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من التيشرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد قميصًا وشورتًا باللون الكحلي، وشرابًا من اللون الأبيض، ويرتدي حارس مرماه قميصًا وشورتًا باللون البرتقالي وشرابًا باللون الأصفر.

قبل مباراة اليوم، يتصدر أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات، يليه الأهلي برصيد أربع نقاط من مباراتين، ثم شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

خلال تاريخهما في بطولات الأندية الأفريقية، التقى الفريقان في مواجهتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا، الأولى عام 2001 في دوري المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وكرر فوزه في الجزائر بنفس النتيجة 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد، المواجهة الثانية الموسم الماضي 2023-2024، وكانت أيضاً في دوري المجموعات، وتعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بدون أهداف.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية الجزائرية في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، لعب الأهلي 26 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد وإتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز في إحدى عشرة مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 32 هدفاً واستقبلت شباكه عشرين هدفاً.