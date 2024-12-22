شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد لـ إمام عاشور: ركز فى الكرة.. قميص الأهلي غالٍ جداً والان مع تفاصيل الخبر

وجه شادي محمد قائد الأهلي السابق ومدير جهاز الكرة النسائية بالنادي رسالة قوية لـ إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال شادي محمد، خلال تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "إمام عاشور من أفضل اللاعبين، وهناك ملايين معه وملايين ضده، وحين تكون جيدا ستحظى بدعم جماهيرى بشكل كبير".

وأضاف نجم الأهلي السابق، "أقول لـ إمام عاشور ركز فى الكرة، وقميص الأهلي غالٍ جداً، وجمهور الأهلي يخاف جداً على ناديه وينتظر منك الكثير، وركز فى الملعب".

وأضاف موجها كلامه لإمام عاشور، "أنت نجم كبير والمنتخب يحتاجك ولابد أن تكون مميزا داخل وخارج الملعب، وتركز فى الكرة، إذا كنت تريد أن تستمر فى مكانة مميزة".

وعن أداء محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر خلال المباريات الأخيرة، وإهدار ركلة ترجيح أمام باتشوكا، قال شادي محمد، "أقول لكهربا عليك بالشغل ثم الشغل والتعب في التمرين وسيترجم فى المباراة، وطبيعي جداً أن تضيع ركلة جزاء أو فرصة، ولكن لا يمكن أن تظل متأثراً بذلك".

وتابع شادي محمد، "قميص الأهلي كبير، وعليك أن تكون على قدره وتغير عليه، وتبذل جهدا كبيرا من أجل حجز مكان فى التشكيل وتصالح الجماهير".

واختتم شادي محمد تصريحاته، "كهربا هو من يجيب عن سؤال إمكانية رحيله، وهو من يحدد رحيله، وهو من يكون القادر على الاستمرار وخلق دوافع جديدة، أو إمكانية الرحيل وخوض تحديات جديدة".