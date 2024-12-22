شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر ببيراميدز: مدرب الأحمال وراء كثرة الإصابات.. ويصطدم مع طبيب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز سبب كثرة الإصابات العضلية للاعبين، والتى ظهرت بشدة الفترة الأخيرة، وهو ما أدى لخسارة الفريق السماوى لخدمات العديد من العناصر المهمة.

وتعرض رمضان صبحي لإصابة فى العضلة الضامة، سيغيب على إثرها ما يقرب من أسبوعين، وتعرض مهندس لاشين لإصابة بجزع فى الركبة، ومحمود دونجا مصاب على مستوى الركبة، بالإضافة إلى استمرار تأهيل الثنائي يوسف أوباما وبلاتي توريه حيث كان يعاني أوباما من رشح في الركبة، ويعاني بلاتي من مزق في الخلفية.

كما شهدت مباراة الإسماعيلى التى أقيمت أمس، السبت، تعرض ثنائى الفريق أسامة جلال وأحمد سامى لإصابات عضلية خلال سير اللقاء، وهو ما أدى لعدم قدرتهم على استكمال المباراة.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مدرب الأحمال الكرواتى زفنكو كوميس يعد أحد الأسباب الأساسية فى كثرة إصابات لاعبى بيراميدز، خاصة أنه كبير فى السن وعمره يتخطى المدير الفنى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

وأضاف المصدر، أن زفنكو كوميس يقوم فى معظم الأوقات برفع الحمل البدنى بما لا يتناسب مع اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابات، وهو ما يتسبب فى عودة إصابتهم بشكل سريع.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى دائمًا على خلاف مع مدرب الأحمال بسبب الطريقة التى يتبعها والتى تتسبب فى إصابات اللاعبين بشكل متكرر.