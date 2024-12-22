7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 22 ديسمبر 2024 04:05 م
شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، غياب 11 لاعباً عن الأهلي أمام شباب بلوزداد فى مباراة الليلة، لسانا ديارا يتسبب فى تأخر الحكم بقضية آرون بوبندزا والزمالك.
كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك آخر مستجدات القضية التي حركها النادى ضد الجابونى آرون بوبيندزا ، الذى وقع للقلعة البيضاء ثم انتقل لصفوف نادى رابيد بوخارست الرومانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأكد المصدر أن الزمالك انتهى من تسليم كافة الأوراق الخاصة بقضية آرون بوبندزا للجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الأحد، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري باستاد القاهرة الدولي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بحثاً عن مصالحة جماهيرة وتصدر جدول ترتيب المجموعة.
الزمالك يسعى لتوفير رواتب مدربي قطاع الناشئين
تسعى إدارة نادى الزمالك ، في الوقت الحالي، لتوفير مرتبات مدربي قطاع الناشئين، حيث لم يتقاض المدربون رواتبهم منذ 3 أشهر، وهو ما دفع المدربين للتساؤل داخل القطاع عن وقت الحصول على رواتبهم.
المصري يعود للتدريبات بعد انتهاء الراحة استعداداً للأهلي
يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى معسكره اليوم، الأحد، بالكلية الحربية بالقاهرة، استعداداً لمواجهة الأهلي في الدوري، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق، للاعبين.
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