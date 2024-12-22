شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، غياب 11 لاعباً عن الأهلي أمام شباب بلوزداد فى مباراة الليلة، لسانا ديارا يتسبب فى تأخر الحكم بقضية آرون بوبندزا والزمالك.

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك آخر مستجدات القضية التي حركها النادى ضد الجابونى آرون بوبيندزا ، الذى وقع للقلعة البيضاء ثم انتقل لصفوف نادى رابيد بوخارست الرومانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأكد المصدر أن الزمالك انتهى من تسليم كافة الأوراق الخاصة بقضية آرون بوبندزا للجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". لسانا ديارا يتسبب فى تأخر الحكم بقضية آرون بوبندزا والزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الأحد، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري باستاد القاهرة الدولي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بحثاً عن مصالحة جماهيرة وتصدر جدول ترتيب المجموعة.

يبحث اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، فى اجتماعه الأربعاء المقبل، مصير المدير الفني البرازيلي ميكالي مع منتخب الشباب، في ظل مراجعة أداء الأجهزة الفنية والعمل على تحسين منظومة المنتخبات الوطنية.

يعقد اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبوريدة، اجتماعًا حاسمًا الأربعاء المقبل لتحديد اسم الخبير الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم ورفع كفاءة الأداء في إدارة المباريات المحلية والدولية.

الزمالك يسعى لتوفير رواتب مدربي قطاع الناشئين

تسعى إدارة نادى الزمالك ، في الوقت الحالي، لتوفير مرتبات مدربي قطاع الناشئين، حيث لم يتقاض المدربون رواتبهم منذ 3 أشهر، وهو ما دفع المدربين للتساؤل داخل القطاع عن وقت الحصول على رواتبهم.

المصري يعود للتدريبات بعد انتهاء الراحة استعداداً للأهلي