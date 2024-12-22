شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 03:45 م

يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري اليوم، الأحد، فى قمة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتى تقام باستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر أورلاندو بايرتس ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، وخلفه الأهلي في المركز الثاني بـ4 نقاط، ويليهما شباب بلوزداد بـ3 نقاط، ويتذيل ستاد أبيدجان الترتيب بنقطة وحيدة.



ترتيب مجموعة الاهلى ترتيب مجموعة الاهلى 1- أورلاند بايرتس الجنوب أفريقي - لعب 3 مباريات - 5 نقاط. 2- الأهلي - لعب مباراتين - 4 نقاط. 3- شباب بلوزداد الجزائري - لعب مباراتين - 3 نقاط. 4- استاد أبيدجان الإيفواري - لعب 3 مباريات - نقطة واحدة.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها اليوم، الأحد، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كلا من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

فيما تضم قائمة الغيابات كلا من: عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني و يوسف أيمن وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله وعلي معلول وكريم فؤاد.