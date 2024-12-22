شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام طاهر محمد طاهر مع الأهلي قبل الإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، عن آخر مستجدات إصابة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، التي لحقت به مؤخرًا.

وقال أحمد جاب الله، إن طاهر محمد طاهر أجرى أشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

وأوضح طبيب الفريق أن طاهر يخضع للعلاج ويقوم بإجراء فحوصات طبية جديدة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته.

وإجمالا.. شارك طاهر محمد طاهر مع الاهلى فى 163 مباراة بجميع البطولات سجل 21 هدفاً وصنع 20 هدفا.

طاهر محمد طاهر نجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك خلال الموسم الحالي مع "المارد الأحمر" في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف، وساهم في صناعة 4 أهداف أخرى.

وتعد هذه الانطلاقة الأفضل لصاحب الـ 27 عاماً طوال مشواره.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة من مساء الأحد بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويفقد فريق الأهلى جهود 11 لاعباً فى مباراة الليلة هم، عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ويوسف أيمن وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله وعلي معلول وكريم فؤاد.

وتضم قائمة الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، وحكمًا رابعًا: يسري بو علي.