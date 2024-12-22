إدارة بيراميدز تفرض عقوبات على اللاعبين والجهاز الفنى بعد التعادل مع الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى بيراميدز ، برئاسة ممدح وعيد، على فرض عقوبات على الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، ولاعبى الفريق بعد التعادل مع الإسماعيلى بنتيجة 1 - 1 فى الدورى.

وجاءت عقوبات إدارة بيراميدز على الجهاز الفنى واللاعبين بسبب التعادل مع الإسماعيلى فى الدورى، ومن قبل الخسارة من الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا بنتيجة 2 - 0، والتعادل السلبى مع دجوليبا فى مالى، والخسارة من المصرى بهدف فى الدورى.

تراجع نتائج بيراميدز فى المرحلة الأخيرة دفع الإدارة لاتخاذ قرار بفرض عقوبات على الجهاز الفنى واللاعبين من أجل استعادة التركيز وتحسن النتائج فى المرحلة المقبلة.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع نظيره بيراميدز بنتيجة 1 -1 فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد الإسماعيلية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم الإسماعيلى مروان حمدى، وتعادل لبيراميدز أسامة جلال، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الدراويش للنقطة 5 فى المركز 13، فيما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 8 فى المركز الرابع.