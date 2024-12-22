شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة وحسام حسن يتلقيان دعوة لحضور قرعة نهائيات أمم أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، دعوة لحضور قرعة نهائيات بطولة الأمم الأفريقية التي تجرى في المغرب الشهر المقبل.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اتحاد الكرة بإقامة قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 السبت 27 يناير 2025 في العاصمة المغربية الرباط.

وتُقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 14 يناير 2026، بمشاركة أفضل المنتخبات الأفريقية التي تأهلت عبر التصفيات، وستشهد البطولة تنافسًا قويًّا لتحديد بطل القارة السمراء، في واحدة من أكثر النسخ المنتظرة.

ويستعد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن المدير الفني الحالي، لخوض منافسات البطولة بمعنويات مرتفعة بعد مسيرة جيدة فى التصفيات.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.

ويطمح المنتخب الوطني لتحقيق اللقب الثامن في تاريخه، خاصة مع وجود قائمة من اللاعبين المميزين الذين يقدمون أداءً قويًا على المستويين المحلي والدولي.

تمثل القرعة خطوة حاسمة في تحديد مسار المنتخب في البطولة، حيث ستحدد خصومه في دور المجموعات.

من المتوقع أن يحضر مراسم القرعة وفد رسمي من اتحاد الكرة المصري، إلى جانب ممثلين عن المنتخبات المتأهلة.