شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس خالد فتحى يتسلم اتحاد اليد غداً والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 02:07 م

يتسلم مجلس إدارة اتحاد كرة اليد الجديد برئاسة خالد فتحى مهام عمله غدا، الإثنين، بعدما اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد للدورة الانتخابية 2024-2028، والتي أقيمت الجمعة قبل الماضي.

وأسفرت انتخابات مجلس إدارة اتحاد اليد عن انتخاب مجلس جاء تشكيله كما يلي:

خالد فتحي رئيس مجلس الإدارة.

خالد ديوان نائب رئيس مجلس الإدارة

نبيل خشبة أمين الصندوق

الأعضاء:

عبير عقيل

عمرو فتحي

أحمد زقزوق

خالد صالح

عمرو العدل

محمد جمال هليل

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الإدارة الجديد مهام عمله عقب انتهاء إجراءات التسليم والتسلم في حضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة، ليحدد بعده المجلس موعد إجتماع الجلس الأول .