شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مصرياً يشاركون فى بطولة كليفلاند بأول تحدٍ لنجوم الاسكواش فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستعد أبطال الإسكواش المصري للمشاركة في بطولات الملعب الزجاجي فى عام 2025، بعد انتهاء أهم بطولات العام الجاري، حيث تعد بطولة كليفلاند هي أول تحدٍ لأبطال اللعبة في العام الجديد، والتي تقام في الفترة بين 14 إلى 19 يناير المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصنف بطولة كليفلاند على أنها أحد البطولات الفضية في تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشارك في البطولة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال هم: كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، يحيى النوساني.

و10 لاعبات في منافسات السيدات هن: روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، ملك خفاجي، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، نور هيكل.