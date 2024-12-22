شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يمنح عواد مهام فنية ويطالبه بتوجيه زملائه فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مع محمد عواد حارس مرمى الأبيض على هامش مران اليوم، الأحد، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

وقام المدير الفني بمنح محمد عواد بعض التعليمات الفنية في حضور عبد الله طارق مترجم الزمالك، وشدد على ثقته في قدراته الفنية، وتحدث جروس مع محمد عواد بشأن دوره في توجيه زملائه داخل الملعب بجانب بعض المهام الفنية المطلوبة منه.

وخاض لاعبو الفريق الأول فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية بالكرة، وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات بدنية بالكرة، في إطار تجهيزهم لمباراة طلائع الجيش المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.