شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى لليوم السابع: كهربا لا يتحمل وحده مسئولية الخسارة أمام باتشوكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يرى طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لا يتحمل وحده مسئولية هزيمة الفريق الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي، بسبب إهدار ركلة الجزاء.

وقال طارق مصطفى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، كهربا لا يتحمل وحده النتيجة، كولر يتحملها أيضاً، أرى في ركلات الجزاء يجب أن تبحث عن النية، والمدرب نفسه في الفترة الأخيرة يجب أن يضع الترتيب المناسب بعد التدريب على ركلات الجزاء، وفي وجود عمرو السولية كان يجب أن يسدد الركلة الرابعة، ونقطة من نقاط ذكاء إمام أنه رفض تسديد ركلات الجزاء لأنه يتعرض لضغوط.

نجح فى وضع اسمه بين كبار النجوم بعدما لعب فى شوارع إمبابة، انتقل بعدها إلى الشرقية للدخان، أحد فرق القسم الثانى ثم انتقل للزمالك فى صفقة لم تكلف خزينة النادى الأبيض كثيرا، إلا أن طارق مصطفى وضع نفسه فى التشكيلة الأساسية للمارد الأبيض منذ قدومه وقاده للحصول على البطولة الأفريقية، و خاض تجربة احتراف فى أندية نوشاتل زاماكس السويسري ثم أنقرة جوجو التركى، قبل أن يعود إلى الدورى المصرى عن طريق قلعة الدراويش، وسجل الهدف التاريخى فى مرمى جنوب أفريقيا فى نهائى 1998 ببوركينا فاسو بالبطولة الأفريقية، التى حصل عليها المنتخب الوطنى بعد فوزه فى النهائى على منتخب الأولاد بهدفين نظيفين.

لم تختلف مسيرته الناجحة كثيراً بعد الاعتزال وتوجهه إلى مجال التدريب، فبعد فترة ناجحة ومميزة مع أندية المغرب، عاد إلى الدوري المصري عبر بوابة البنك الأهلي، لينقذ الفريق من مصير الهبوط في الموسم الماضي، ويصبح من أبرز الفرق في الموسم الجاري التي تجاري القطبين وتنافس على أفضل المراكز في البطولة.