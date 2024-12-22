شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لتضميد جراحه العالمية أمام شباب بلوزداد الليلة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي في مواجهة صعبة للمارد الأحمر الذى خسر من باتشوكا المكسيكى بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 في أخر ظهور بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي ليتوج بطل المكسيك بلقب كأس التحدي ويتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، حكمًا رابعًا: يسري بو علي.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

فيما بدأ شباب بلوزداد الجزائري رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى ليوبارد دو دوليسي بطل الكونغو بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم تخطى عقبة دوان بطل بوركينا فاسو بالخسارة ذهاباً بهدف دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم الاحتكام لركلات الترجيح التي أنصفت بطل الجزائر 4-3 ليتأهل لدور المجموعات، وخسر شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف من أورلاندو بيراتس في إنطلاقة دور المجموعات ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بهدف دون رد في الجولة الثانية.

ويتصدر أورلاندو بايرتس ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، وخلفه الأهلي في المركز الثاني بـ4 نقاط، ويليهما شباب بلوزداد بـ3 نقاط، ويتذيل ستاد أبيدجان الترتيب بنقطة وحيدة.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة كل من عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني و يوسف أيمن وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله وعلي معلول وكريم فؤاد.

وتضم قائمة الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي و محمود عبد المنعم "كهربا".

ومن جانبه طالب كولر لاعبى الاهلى بإستعادة الانتصارات خاصة في ظل التعادل مرتين على التوالي في الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبى أمام البنك الاهلى بجانب التعادل مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى بملعبه في الجولة الثانية ثم الخسارة من باتشوكا المكسيكى بركلات الترجيح في كأس القارات للأندية انتر كونتننتال مشدداً على ضرورة تحقيق الانتصار الليلة لمصالحة الجماهير و لضمان تخطى عقبة دور المجموعات.

في المقابل، شدد عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد على صعوبة مهمة فريقه عندما يحل ضيفا على الاهلى حامل اللقب في ملعبه قائلا "المواجهة ستكون صعبة، ولكنني أثق في اللاعبين".

وطالب لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من لقاء الاهلى خاصة أن فريقه سيواجه بطل مصر في الجولتين الثالثة والرابعة على التوالي وهما حاسمتان في تحديد المتأهل من المجموعة لنصف نهائي البطولة القارية لحد كبير.

وتعد هذه هي الولاية الثانية لعمراني مع بلوزداد بعد أن قاد تجربة تدريبية مع شباب بلوزداد، موسم 2016-2017، وتوج معه بكأس الجمهورية