شكرا لقرائتكم خبر عن لسانا ديارا يتسبب فى تأخر الحكم بقضية آرون بوبندزا والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك آخر مستجدات القضية التي حركها النادى ضد الجابونى آرون بوبيندزا ، الذى وقع للقلعة البيضاء ثم انتقل لصفوف نادى رابيد بوخارست الرومانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأكد المصدر أن الزمالك انتهى من تسليم كافة الأوراق الخاصة بقضية آرون بوبندزا للجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأضاف المصدر، فى تصريحات لليوم السابع، أن تلك القضايا تحتاج وقتا طويلا داخل لجنة فض المنازعات حتى يصدر حكم بها، وقد تتأخر تلك القضية أكثر من المعتاد بسبب قيام الفيفا حاليًا بمراجعة لوائحه الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين بعد القضية التاريخية التى رفعها لسانا ديارا لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق على الفيفا.

لاسانا ديارا حصل على حكم ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخص لوائح انتقالات اللاعبين، وأصدر فيفا بيانا بعد تلك القضية، أكد فيه سنبدأ حوارا شاملا حول المادة 17 من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم بعد الحُكم الصادر في قضية لاسانا ديارا.

ومن المقرر أن يدعو فيفا في الأيام المقبلة الجهات الفاعلة للتعليق على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم (تبعات إنهاء العقد دون سبب عادل)، ومن ثم اقتراح الأفكار المتعلقة بها بهدف توحيد المقترحات وتحديد السُبل الأمثل للمضي قدما.