شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد.. تاو والشحات وأبو علي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد بلوزداد

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام شباب بلوزداد مكوناً من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيي عطية الله

في خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسى تاو، وسام أبو علي

الأهلي ضد بلوزداد .. طاقم تحكيم تونسي

يدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد طاقم تحكيم تونسي مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، وحكمًا رابعًا: يسري بو علي.





الأهلي ضد بلوزداد .. مشوار الفريقين بدوري الأبطالالأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد، ثم حقق الفوز على ستاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين باستاد القاهرة فى الجولة الأولى لدور المجموعات، ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

فيما بدأ شباب بلوزداد الجزائري رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى ليوبارد دو دوليسي بطل الكونغو بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم تخطى عقبة دوان بطل بوركينا فاسو بالخسارة ذهاباً بهدف دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم الاحتكام لركلات الترجيح التي أنصفت بطل الجزائر 4-3 ليتأهل لدور المجموعات، وخسر شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف من أورلاندو بيراتس في إنطلاقة دور المجموعات ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بهدف دون رد في الجولة الثانية.