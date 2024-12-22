شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم اسم الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام فى اجتماع الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبوريدة، اجتماعًا حاسمًا الأربعاء المقبل لتحديد اسم الخبير الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم ورفع كفاءة الأداء في إدارة المباريات المحلية والدولية.

تهدف الخطوة إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية في تحسين الأداء التحكيمي، خاصة في ظل الانتقادات التي طالت مستوى التحكيم في الفترة الأخيرة. وتسعى اللجنة الجديدة إلى ضمان العدالة التحكيمية وتعزيز ثقة الأندية والجماهير في منظومة التحكيم المصري.

يأتي اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، لمناقشة وحسم العديد من الملفات الهامة ويأتي علي رأسها تطوير تقنية حكم الفيديو خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر عقد جلسة مع ممثلي الشركة الإسبانية المسؤولة عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) المستخدمة في الدوري المصري، وذلك لمناقشة آليات تطوير التقنية وتحديثها بما يتماشى مع أحدث المعايير المستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويناقش مجلس الإدارة الملف الخاص بالمنتخبات الوطنية والتحضير للبطولات المقبلة حيث يرتبط منتخب 2005 و 2008 ببطولة كأس الأمم الأفريقية في مارس و يونيو المقبلين ، إلى جانب ارتباط المنتخب الأول بقيادة حسام حسن بمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما مارس المقبل في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026