شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم اسم الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام فى اجتماع الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
يأتي اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، لمناقشة وحسم العديد من الملفات الهامة ويأتي علي رأسها تطوير تقنية حكم الفيديو خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر عقد جلسة مع ممثلي الشركة الإسبانية المسؤولة عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) المستخدمة في الدوري المصري، وذلك لمناقشة آليات تطوير التقنية وتحديثها بما يتماشى مع أحدث المعايير المستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى.
ويناقش مجلس الإدارة الملف الخاص بالمنتخبات الوطنية والتحضير للبطولات المقبلة حيث يرتبط منتخب 2005 و 2008 ببطولة كأس الأمم الأفريقية في مارس و يونيو المقبلين ، إلى جانب ارتباط المنتخب الأول بقيادة حسام حسن بمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما مارس المقبل في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
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