شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة ممنوعات وخريطة دخول جماهير الأهلى مباراة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 08:54 ص

كشف العميد محمود القاضي مدير العمليات بالمجموعة الأفريقية لتأمين مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري الليلة بدوري أبطال أفريقيا، ممنوعات ومحاذير المباراة التي ستقام في السادسة مساءً باستاد القاهرة.

وطلب العميد محمود القاضي خلال مداخلة لبرنامج "يا حلو صبح" عبر إذاعة أون سبورت إف أم من جمهور الأهلي عدم اصطحاب اللافتات المسيئة.

وقال: سيتم فتح أبواب ستاد القاهرة من الواحدة ظهراً، وسيتم غلق أبواب الإستاد مع بداية المباراة وإكتمال السعة الكاملة للاستاد.

وواصل: بوابة صلاح سالم سيتم تخصيصها لجماهير الدرجة الثالثة شمال والدرجة التانية الموحد، فيما سيتم تخصيص باب آل رشدان لجمهور المقصورة والدرجة الأولي يمين لجماهير شباب بلوزداد والاولي شمال لجمهور الأهلي، أما دخول الصحفيين ووسائل الإعلام سيتم من خلال باب الفروسية بكشوفات معتمدة.

وحذر مدير العمليات بالمجموعة الأفريقية من تواجد الشماريخ والكبريت والولاعات والباور بنك والمعلبات الصلبة للمأكولات والمشروبات والكانز ويسمح بالمعلبات البلاستيك والكرتون والفوم للاكل.

يذكر أن برنامج يا حلو صبح يذاع يوميا علي راديو اون سبورت اف ام من الاحد للخميس في السابعة والنصف صباحا وحتى التاسعة ومن تقديم الإعلامي محمد منير والإعلامية أميرة أسامة والإعلامية اسراء سعد، ورئيس التحرير عمرو حجاج ومن إعداد لبنى عبد الله.