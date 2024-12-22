شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة السادسة للدورى المصرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 08:30 ص

تنطلق الثلاثاء المقبل منافسات الجولة السادسة في دورى nile بإقامة مباراتين تجمعان زد إف سى مع إنبى، وطلائع الجيش مع الزمالك.

وتقام جميع مباريات النسخة الحالية من الدوري المصري بين الساعة 5 أو 8 مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الجولة السادسة للدورى المصرى

الثلاثاء 24 ديسمبر

زد إف سى & إنبى..5 مساء

طلائع الجيش & الزمالك..8 مساء

الأربعاء 25 ديسمبر

الإسماعيلى & حرس الحدود..5 مساء

الاتحاد السكندري & مودرن سبورت..5 مساء

بيراميدز & فاركو..8 مساء

الخميس 26 ديسمبر

سموحة & غزل المحلة..5 مساء

البنك الأهلى & سيراميكا..5 مساء

المصري البورسعيدى & الأهلى.. 8 مساء

بتروجت & الجونة..8 مساء



الجولة السادسة للدوري

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.